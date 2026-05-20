WHO เล็งใช้ "วัคซีน-ยาในขั้นพัฒนา" รับมือไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียว

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากเมืองบูเนีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่า พญ.แอนน์ อันเซีย ผู้แทนองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) ประจำดีอาร์คองโก กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหม่ในดีอาร์คองโก และยูกันดา จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียว (Bundibugyo) อาจกินเวลานานหลายเดือน ขณะเดียวกัน จำนวนผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจสูงกว่าที่มีการเปิดเผยออกไปมาก เนื่องจากมาตรการตรวจคัดกรองเป็นไปอย่างล่าช้า และมีข้อจำกัด ทั้งจำนวนชุดตรวจ และบุคลากรซึ่งไม่เพียงพอ
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณานำวัคซีน และยาที่ยังอยู่ในการพัฒนา รับมือไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายาก
