กมธ.คมนาคมตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงปมรถไฟชน ปอ.206 ที่แยกมักกะสัน

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สส.กทม.พรรคประชาชน ( ปชน.) ประธานกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.)คมนาคม เพื่อพิจารณากรณีรถไฟขนสินค้าขบวน 2126 พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย 206 (ปอ.206) สีส้ม บริเวณแยกมักกะสัน โดย กมธ.เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง คือ นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง, นายทยากร จันทรางศุ ผอ.กองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง กรมขนส่งทางราง, นายชีพ น้อมเศียร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก, นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.), พล.ต.ต. ธวัช วงศ์สง่า รองผบช.น.(ดูงานจราจร) พ.ต.อ.กำพล รัตนประทีป รองผบก.น.1 และพ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน
นายศุภณัฐ มีการถามถึงภาพกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อจะนำมาไล่ดูในที่ประชุม แต่ ผกก.สน.มักกะสัน ชี้แจงว่า ภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในสำนวน ไม่สามารถนำมาเปิดเผยได้ ส่วนภาพที่เปิดเผยตามหน้าสื่อ ตนไม่ทราบว่ามาจากไหน ด้านอธิบดีกรมขนส่งทางราง เปิดเผยว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ ได้มีการเก็บพยานหลักฐานและมีการประสานกับพนักงานสอบสวน
เบื้องต้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากจำเป็นต้องหาสาเหตุ และหาวิธียกระดับความปลอดภัย ซึ่งจะสอบสวนในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.) โดยจะส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาให้ กมธ. ภายหลัง
