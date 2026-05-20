ผู้นำอินโดฯ ตั้งเป้าขาดดุลทางการคลังปี 70 ไว้ที่ 1.8-2.4% ต่ำกว่าคาดในปีนี้

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่า พล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย เปิดเผยเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน สำหรับการขาดดุลทางการคลังและการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2570 รวมถึงให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสถาบันของประเทศ ท่ามกลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายของรัฐบาลจาการ์ตา
พล.ท.ปราโบโว ซึ่งรัฐบาลของเขาถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในปีนี้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 45.7 ล้านล้านบาท) ตั้งเป้าหมายการขาดดุลทางการคลังในปี 2570 ไว้ที่ 1.8-2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ที่ 2.9% อย่างมาก
นอกจากนี้ พล.ท.ปราโบโว ยังประกาศเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีหน้าไว้ที่ 5.8-6.5% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.5-3.5% และให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และปฏิรูปสถาบันเพื่อดึงดูดการลงทุน ตลอดจนรับรองความมั่นคงให้กับภาคเอกชน ในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยรัฐมากขึ้น
พล.ท.ปราโบโว ซึ่งรัฐบาลของเขาถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดในปีนี้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 45.7 ล้านล้านบาท) ตั้งเป้าหมายการขาดดุลทางการคลังในปี 2570 ไว้ที่ 1.8-2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปีนี้ที่ 2.9% อย่างมาก
นอกจากนี้ พล.ท.ปราโบโว ยังประกาศเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปีหน้าไว้ที่ 5.8-6.5% โดยมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.5-3.5% และให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร และปฏิรูปสถาบันเพื่อดึงดูดการลงทุน ตลอดจนรับรองความมั่นคงให้กับภาคเอกชน ในระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยรัฐมากขึ้น