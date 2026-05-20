นอภ.เวียงสาประชุมแนวทางแก้ปัญหาวัชพืช-สิ่งกีดขวางทางน้ำชลประทานฝายสา

วันนี้ (20 พ.ค.) นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ชลประทานฝายสา โดยมีนายมีชัย ปฏิยุทธ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายจักริน เมืองดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายอัครวินท์ เกียรติยศ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลกลางเวียง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้บริหารบริษัทใจงาม จำกัด ตลอดจน นายชิษณุพงศ์ ตันตระกูล และนายชาญณรงค์ รวมสุข ผู้ช่วย สส.ประสิทธิ์ โนทะ จังหวัดน่าน เขต 2 พรรคกล้าธรรม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
การประชุมครั้งนี้มุ่งแก้ไขปัญหาวัชพืชและผักตบชวาหนาแน่นในพื้นที่ชลประทานฝายสา บริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 5+200 ถึง 5+517 บ้านใหม่ดินแดน ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา ซึ่งส่งผลให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพลดลง และอาจกระทบต่อการใช้น้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ โดยภายหลังการประชุม คณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมสรุปแนวทางเร่งด่วน โดยโครงการชลประทานน่านเตรียมนำรถแมคโคร เครื่องจักรกลหนัก และกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร และชาวบ้าน ขุดลอกคลองระยะทางกว่า 450 เมตร เพื่อเร่งเปิดทางน้ำให้สามารถไหลและระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูฝน
