หุ้นไทยปิดภาคบ่าย +10.94 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 54,504.88 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (20 พ.ค.) ดัชนี set index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,527.63 จุด ปรับขึ้น 10.94 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.72 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 54,504.88 ล้านบาท