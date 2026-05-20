xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 30 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 70,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:23 (ครั้งที่ 30) ลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 69,200.00 บาท ขายออก 69,400.00 บาท ส่วน ทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 67,810.68 บาท ขายออก 70,200.00 บาท