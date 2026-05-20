กรมการปกครองสั่งย้ายด่วน! 5 จนท. หลังถูกร้องปมส่วยสถานบันเทิง ป่าตอง

นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 1512/2569 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการร้องเรียนของประชาชน และตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง รวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และเพื่อให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยรวดเร็ว สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และลดผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำ จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายน 2569 ดังนี้
1.นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการฝึกอบรม ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และพนักงานฝ่ายปกครอง รวมถึงสนับสนุนงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการบริหารและพัฒนาการปกครองท้องที่ รวมถึงการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
3.น.ส.วิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอถลาง ให้ช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ เสนอแนะนโยบาย จัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมการปกครอง
4.นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอกะทู้ ให้ช่วยราชการที่กองการสื่อสาร กรมการปกครอง ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการสื่อสารระหว่างจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.นายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ให้ช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง ทำหน้าที่ช่วยอำนวยการด้านงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากอธิบดีกรมการปกครองไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ราย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน หลังผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต รวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านการรีดไถและการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งยังสอดรับกับกรณีที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอม จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วย
