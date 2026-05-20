สื่อนอกเผยยอดรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป เม.ย.ปี 69 พุ่งขึ้น 34% หลังราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ว่า ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น นับตั้งแต่สหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งจุดชนวนความขัดแย้งในวงกว้าง และนำไปสู่การชะงักงันของอุปทานพลังงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จำเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกลุ่มวิจัย นิว ออโตโมทีฟ และกลุ่มอุตสาหกรรม อี-โมบิลิตี ยุโรป แสดงให้เห็นว่า การจดทะเบียนรถอีวีคันใหม่ทั่วยุโรป เพิ่มขึ้น 34 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนเมษายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมตลาด 16 แห่ง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของยอดขายรถยนต์ของสหภาพยุโรป (อียู) และสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (เอฟตา)
