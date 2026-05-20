กรมวิชาการเผยปี 69 ผลิตต้นกล้ากาแฟกว่า 3 ล้านต้น กระจายสู่เกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 1/2569 ที่ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด้านพืชสวน และรับทราบสถานการณ์กาแฟ ปี 2569 (ปีการผลิต 2568/69) ว่า ผลผลิตกาแฟรวมทั้งประเทศ มีปริมาณ 16,208 ตัน และมีผลผลิตกาแฟต่อไร่ 88 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสายพันธุ์พบว่า สายพันธุ์โรบัสตามีปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สายพันธุ์อะราบิกา มีผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูก
ส่วนเรื่องราคานั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและทบทวนสถานการณ์ราคากาแฟ ทั้งในรูปแบบ ผลกาแฟสด (เชอร์รี่) กาแฟกะลา และเมล็ดกาแฟคั่ว ให้มีความสอดคล้องกับตลาดกาแฟโลก รวมถึงให้มีความชัดเจนทางด้านข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนแนวทางการส่งเสริมและการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจกาแฟต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการการผลิตต้นกล้ากาแฟ 10 ล้านต้น เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสครองราชย์ครบ 10 ปี โดยในปี 2569 นี้ กรมวิชาการได้มีการผลิตต้นกล้ากาแฟจำนวนกว่า 3 ล้านต้น เพื่อเตรียมกระจายสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งปลัดเกษตรฯ ได้มอบหมายให้มีการติดตามผลหลังการสนับสนุนต้นกล้ากาแฟ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเดินหน้าสนับสนุนองค์ความรู้เกษตรกรเพิ่มเติมได้อย่างตรงจุด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพืชกาแฟ เพื่อสานต่อภารกิจเนื่องจากคณะทำงานชุดเดิมหมดวาระอีกด้วย
