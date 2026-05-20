"ในหลวง"ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ความว่า
ฯพณฯ นายจูแซ รามุซ-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต กรุงดิลี
ในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชน ชาวติมอร์-เลสเต
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่ง ความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการค้า การท่องเที่ยว และความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้น และแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการ ในภายภาคหน้า
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว