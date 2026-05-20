กรมการขนส่งฯ เตือนรถกระบะห้ามดัดแปลงใช้งานบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะ เสี่ยงอันตราย- ผิด กม.

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถกระบะ) อ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ หรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่ง อีกทั้งยังอาจผิดกฎหมาย เนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยขอเน้นย้ำว่าห้ามต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงรถในกรณี ดังนี้
1. กรณีเว้าคัสซี ทำให้มีขนาดของโครงคัสซีเปลี่ยนแปลงไป หรือแตกต่างไปจากที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
2. กรณีการนำวัสดุโปร่งแสง เช่น พลาสติก อะคลิลิค หรือวัสดุที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใช้งาน หรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาเป็นส่วนประกอบหลักของตัวถังรถ
3.กรณีการติดตั้งโคมไฟสัญญาณหรือโคมไฟส่องสว่างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สี ตำแหน่ง ความสว่าง ทิศทาง เป็นต้น
4.การเปลี่ยนกงล้อและยางที่ติดตั้งแล้วทำให้ล้อหรือขอบยางด้านนอกสุดยื่นเกินตัวถังรถ (ซุ้มล้อ)
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีการเสริมแหนบ เปลี่ยนเพลาล้อเพื่อเพิ่มสมรรถนะรถ สามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัด และรถที่ทำการแก้ไขดัดแปลง จะไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักรวมสูงสุด Gross Vehicle Weight (GVW.) ให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบไว้
กรมการขนส่งทางบกมีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน จึงขอเตือนให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมาย สามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง