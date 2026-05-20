ขสมก.ขานรับนโยบาย รมช.คค.ปูพรมตรวจเข้มแอลกอฮอล์- สารเสพติดพนักงานขับรถ

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ตามที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้ดำเนินการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้แก่ประชาชนในการเดินทาง
ขสมก. จึงได้กำชับให้ทุกเขตการเดินรถ ดำเนินมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายของพนักงานขับรถทุกคนอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเป็นประจำก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถก่อนออกให้บริการประชาชน โดยพนักงานขับรถทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการแสดงตัว และเข้ารับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ซึ่งจะรายงานผลผ่านชุดทดสอบมาตรฐานภายใน 5 นาที หากผลตรวจเป็นลบ (ผ่านเกณฑ์) จึงจะอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถได้
ทั้งนี้ หากตรวจพบพนักงานรายใดฝ่าฝืน ขัดขืน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีผลตรวจสารเสพติดเป็นพิษ (ผลบวก) ขสมก. จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด และสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นตามระเบียบข้อบังคับวินัยร้ายแรงขององค์กร
“พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องปลอดแอลกอฮอล์และสารเสพติดอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการใช้สารเสพติด ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนน และร่วมสร้างมาตรฐานการเดินทางที่ปลอดภัยอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน” นายกิตติกานต์ กล่าวสรุป