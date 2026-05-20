รมว.ทส.สั่ง คพ.ตรวจเข้มโรงงานปลาป่นสมุทรสาคร หลังชาวบ้านร้องกลิ่นเหม็น

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบปัญหาประชาชนทนกลิ่นเหม็นโรงงานปลาป่น สั่ง คพ.ลงพื้นที่ตรวจสิ่งแวดล้อมโรงงานปลาป่นในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม) และกองตรวจมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่น จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประกอบกิจการทำปลาป่น มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ซึ่งถูกร้องเรียนว่าก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและเขม่าควันฟุ้งกระจาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
นายสุรินทร์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ได้เข้าตรวจวัดกลิ่น พบว่า ค่าความเข้มกลิ่นที่บริเวณรั้วหรือขอบเขตภายในโรงงานเกินมาตรฐานที่ 18 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 15) ซึ่งมีลักษณะไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2568 จึงได้มีคำสั่งตามมาตรา 37 ลงวันที่ 7 เมษายน 2569 ให้โรงงานปรับปรุงแก้ไข และจัดทำมาตรการป้องกันกลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ล่าสุด (18 พฤษภาคม 2569) ได้เข้าติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งฯ พบว่า ได้รับกลิ่นเหม็นบริเวณ Condenser ของระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ บริเวณสายพานการผลิตพบมีรอยรั่ว ทำให้ไม่สามารถรวบรวมไอน้ำและกลิ่นเหม็นเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศได้ทั้งหมด และบริเวณระบบบำบัดน้ำเสียพบมีกลิ่นเหม็น ซึ่งผู้ดูแลระบบแจ้งว่าเชื้อจุลินทรีย์มีปัญหาและปัจจุบันอยู่ระหว่างเลี้ยงเชื้อใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครจะได้มีคำสั่งตามมาตรา 39 สั่งระงับการประกอบกิจการในส่วนที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นต่อไป สำหรับปัญหาน้ำเสีย ขณะตรวจสอบไม่พบการระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บริเวณปลายท่อระบายน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์และจะรายงานผลการทดสอบต่อไป นายสุรินทร์ กล่าว