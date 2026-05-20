"สมชัย"ชี้ออกแบบ รธน.ใหม่ ตามใจคนมีอำนาจจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไร?

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ ที่ตามใจคนมีอำนาจแล้วจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไร
ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคภูมืใจไทย คล้ายการสร้างภาพว่า รักษาสัจจะ ไม่ฝืนประชามติประชาชน รีบเร่งให้มี สสร. ตามสัญญาแล้วไง แต่ไส้ในกลับไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีสำหรับประชาชน
1. สสร. 100 คน 77 คนมาจากจังหวัด คัดกันมาให้เหลือจังหวัดละ 4 คน และสมัครในสัดส่วนผู้เชี่ยวชาญอีก 23 คน ทั้งหมดให้ รัฐสภาเลือกตามสัดส่วน 7:1 ภูมิใจไทย มี สส. 192 ได้ สสร. ไป 27 คน สว.ที่ลือกันว่าสีน้ำเงิน มี 140 คน ได้ สสร.ไป 20 คน รวม 47 จาก 100 คนแล้ว
2. ให้เวลาร่าง 360 วัน ร่างเสร็จต้องกลับมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยมีเงื่อนไข นอกจากได้รับเสียงข้างมากของรัฐสภาแล้ว ในจำนวนดังกล่าวยังต้องมี สว.เห็นชอบ 1 ใน 4 หรือ ไม่น้อยกว่า 50 คน เท่ากับ เสียง สว. 50 คน จากสมาชิกรัฐสภา 700 คน กลายเป็นเสียงชี้ขาด
3. รัฐบาลภูมิใจไทยและประธานรัฐสภา ควรใจกว้าง ให้เวลากับพรรคการเมืองอื่น เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่คิดว่าดีประกบร่างภูมิใจไทย เพื่อให้ประชาชนได้เปรียบเทียบ และในวาระที่ 1 อาจรับหลักการของทุกร่าง เพื่อนำข้อดีของร่างที่หลากหลายมาพิจารณาแปรญัตติในวาระที่สอง
4. พรรคการเมืองอื่น อย่าแค่วิพากษ์วิจารณ์ทำหล่อ ให้รีบเสนอร่างของตนที่คิดว่าดีประกบด้วย อย่าชี้นิ้วมาที่ประชาชนให้ประชาชนเข้าชื่อ 50,000 ชื่อ มันไม่ง่าย ไม่ทัน และต้นทุนสูง
ยอมให้ล้มของเก่า ของใหม่ต้องไม่แย่กว่าเดิม