"ต๊ะ นารากร"วิเคราะห์แถลงการณ์ บ.บุญรอดฯ vs จดหมาย พาย สุนิษฐ์

ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ เฟซบุ๊ก ระบุว่า คุณเต้ (ภูริต ภิรมย์ภักดี) CEO ของกลุ่มบุญรอดแถลงแล้ว แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต (ทราย) เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจ ขอแสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน
ข้อสังเกต ในแถลงการณ์ของ CEO บอกว่าคุณสุนิษฐ์ (พาย) ได้พ้นจากทุกตำแหน่งของบริษัทเรียบร้อยแล้ว แต่ในจดหมายของคุณพายเขียนว่า ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหารของบริษัท จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลาย และได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจน
ตอนท้ายของแถลงการณ์ CEO ยังบอกว่า กลุ่มบริษัทบุญรอด ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
ปล.แถลงการณ์ของบริษัทไม่มีลายเซ็นของกรรมการผู้จัดการใหญ่