ม.ศิลปากร โพสต์อาลัยต่อเหตุสูญเสียนักศึกษา ปี 3 จากเหตุรถไฟชนรถเมล์

เพจองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อเหตุการณ์รถไฟสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟฟ้าแยกอโศก–ดินแดง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย และผู้บาดเจ็บ 30 ราย พวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน
รวมถึงการจากไปของเพื่อนนักศึกษา นายธนัฐพิพัฒน์ เขียววิจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคน ในการตระหนักถึงความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
ขอให้ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับทุกท่านไปสู่สุคติ และขอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร