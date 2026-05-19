นายกฯ สั่ง คค.เร่งสางคดีรถไฟชนรถเมล์ -พร้อมจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตกว่า 2.3 ล้านบาท บาดเจ็บ 1 ล้านบาท

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงการประชุม ครม.วันนี้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม คือกรณีเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถของ ขสมก. เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดในที่ประชุมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมาก ขอให้กระทรวงคมนาคมได้มีการเร่งดำเนินการให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัย เนื่องจากว่าในแต่ละวันจะมีหลักฐานพยานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และยังมีคำถามจากทางสังคมเข้ามาเรื่อยๆ จึงสั่งการให้ทางกระทรวงคมนาคมรีบสรุปประเด็นต่างๆ เช่น คนขับรถอยู่ในห้องขับหรือไม่ การที่คนขับรถไฟเสพยาอาจจะเกิดจากความบกพร่องของส่วนใดบ้าง ทั้งๆ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วน
สำหรับเรื่องเงินเยียวยาไม่ต้องเข้า ครม.แล้ว เนื่องจากว่าเงินเยียวยาจะเป็นส่วนของกระทรวงฯ ที่จะดำเนินการ คือในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะนำจากกองทุนต่างๆ มารวมกัน ซึ่งกรณีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 2,390,000 บาท ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บวงเงินสูงสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านบาท