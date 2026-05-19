มทภ.1 ติดตามความคืบหน้าปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางปฏิบัติการชายแดน จ.สระแก้ว

วันนี้ (19 พ.ค.) เข้าสู่วันที่ 2 ในภารกิจการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา ซึ่งในวันนี้ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และเส้นทางปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ที่สำคัญของ กกล.บูรพา ณ ห้องประชุม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จากนั้นเดินพร้อมคณะ ตรวจพื้นที่และเส้นทางปฏิบัติการในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และหน่วยเฉพาะกิจที่ 13 เพื่อให้การจัดวางกำลังตามแนวชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมทั้งกำลังพล อาวุธและยุทโธปกรณ์ ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย ตลอดจนการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ สามารถรับมือต่อภัยคุกคามในสภาวปัจจุบัน ได้อย่างเต็มความสามารถ
นอกจากนี้ มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดยรับฟังการบรรยายสรุป เกี่ยวกับแนวทางการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่ และได้ตรวจเยี่ยมสถานีการฝึกต่างๆ โดยได้กำชับให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ดำรงการฝึกตามแนวทางและมาตรฐานตามที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงสุขภาพของทหารใหม่เป็นรายบุคคลเพื่อความปลอดภัยในห้วงการฝึก โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการเกิดโรคลมร้อน ตลอดจนสื่อสารกับครอบครัวได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการฝึกเป็นระยะๆ ที่สำคัญ กองทัพภาคที่ 1 ได้นำร่องโครงการส่งเสริมการศึกษา ร่วมกับ สกร. “1 ปี 1 วุฒิ” ขอให้หน่วยได้ดำเนินการดูแลทหารใหม่ให้ได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสมัครสอบเป็นทหารอาชีพตามแนวทางของกองทัพบกต่อไป
ทั้งนี้ มทภ.1/ผบ.ศปก.ทภ.1 ได้พบปะทหารใหม่และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ พร้อมให้โอวาทกล่าวต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ พร้อมขอบคุณที่ตั้งใจฝึกฝนและปรับสภาพจากพลเรือนสู่การเป็นทหารกองประจำการ มาร่วมกันทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ขอให้มั่นใจในครูฝึกและผู้บังคับบัญชา ว่าจะดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนด พร้อมจะดูแลเอาใจใส่น้องทหารใหม่อย่างเต็มที่ ขอให้การฝึกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นทหารกองประจำการอย่างสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่งคงเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป