นายกฯ สั่งทุกหน่วยงานเร่งทำงานให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จากข้อเสนอเวที “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 6/2569 สั่งการทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กำหนดกรอบติดตามงานภายใน 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน จากเวที “ผู้ประกอบการพูด รัฐบาลฟัง” และข้อเสนอจากภาคเอกชน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ รองรับภาคเกษตรและสถานการณ์เอลนีโญ ควบคู่การผลักดันพลังงานสะอาด
2. พัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3. ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ทั้งด้านสุขภาพ ดิจิทัล เกษตรสมัยใหม่ ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค
4. ลดอุปสรรคการอนุญาต ผลักดันใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะที่ยังไม่ได้ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
5. ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน
6. ติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อ เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ