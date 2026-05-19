‘พาย สุนิษฐ์‘ขอยุติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและผู้บริหาร

นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่
เผยจดหมายจาก พาย สุนิษฐ์ ได้ส่งมาลาออก ระบุว่า เรื่อง ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่
เรียน คุณภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ตามที่มีข่าวของผมปรากฏต่อสาธารณะนั้น ตัวผมเองมีความไม่สบายใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องขอโทษต่อสมาชิกในกลุ่มบุญรอดฯ และสมาชิกในครอบครัวสำหรับเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ผมจึงขอยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานและ ผู้บริหารของบริษัทบุญรอดฯ ตลอดจนทุกบริษัทในเครือ จนกว่าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายและได้รับการ พิสูจน์อย่างชัดเจน
ด้วยความเคารพ
สุนิษฐ์ สก๊อต