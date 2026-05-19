"วรงค์"ขอบคุณ ปธ.สภาฯ รับฟังความคิดเห็น ปชช. หลังแถลงงดขึ้นเงินเดือนผู้ช่วย สส.

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
#งดขึ้นเงินเดือนผู้ช่วยสส
วันนี้ท่านประธานสภาฯ ได้แถลงข่าว งดการขึ้นเงินเดือนของผู้ช่วย สส.และ สว.
ปกติแล้วผู้เชี่ยวชาญ เงินเดือน 24,000 บาท จะมีการปรับเป็น 28,800 บาทในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
ส่วนผู้ช่วยส.ส/สว. เงินเดือน 15,000 บาท จะมีการปรับเป็น 18,000 บาท ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
ประธานสภาฯแถลงว่า ปัญหาเศรษฐกิจ จะมีการงดการขึ้นเงินเดือน และคงเงินเดือนเดิมไว้
ถ้าคิดจาก สส.และ สว. 700 คน เท่ากับว่าประเทศชาติ จะประหยัดงบประมาณ ปีละประมาณ 216,720,000 ล้านบาท
ส่วนจำนวนผู้ช่วย สส/สว. จะลดลงเหลือกี่คน รอการศึกษาของคณะกรรมการอิสระ
ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนี่คือชัยชนะของประชาชนอีกครั้งครับ