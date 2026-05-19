อุตุฯ คาดช่วงเย็นหลายพื้นที่ กทม.มีฝนตกปกคลุมมากกว่า 1 ชม.

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม ธนบุรี จอมทอง ราษฎร์บูรณะ บางขุนเทียน ทุ่งครุ ตลิ่งชัน
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม ธนบุรี จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สาทร บางรัก คลองสาน สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร บางกอกใหญ่ ราชเทวี ดุสิต บางพลัด บางกอกน้อย พญาไท) สมุทรสาคร
หลังจากนั้น 16.30-17.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตบางคอแหลม ธนบุรี สาทร บางรัก คลองสาน สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระนคร บางกอกใหญ่ ราชเทวี ดุสิต บางพลัด บางกอกน้อย พญาไท) สมุทรสาคร คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง