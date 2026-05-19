ราคาทองคำครั้งที่ 20 ขึ้น 100 บ. รูปพรรณขายออก 71,400 บ.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.37 น.ครั้งที่ 20 ปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 70,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,050.00.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 68,644.48 บาท รับซื้อบาทละ 71,050.00 บาท