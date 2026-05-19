"เทพไท"วิเคราห์ะทำไม รบ.ไม่ยอมเป็นเจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ โพสร์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ทำไมรัฐบาลไม่ยอมเป็นเจ้าภาพแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หลังจากมีการทำประชามติ สอบถามความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปรากฏว่ามีประชาชนจำนวน 21 ล้านเสียง สนับสนุนหรือเห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และมี 11 ล้านเสียงไม่เห็นชอบ
จึงทำให้มีกระแสเรียกร้อง ทวงถามมายังรัฐบาล พรรคการเมืองต่างๆว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จะเริ่มต้นหรือเดินหน้ากันอย่างไร ซึ่งในขณะนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองหลายพรรค ออกมาเคลื่อนไหว มีท่าทีต้องการจะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามผลของประชามติ เช่น
กรณีพรรคภูมิใจไทย ที่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาพูดถึงว่า วันที่ 19 พฤษภาคม จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อที่ประชุมส.ส.ของพรรค ถ้าหากที่ประชุมเห็นชอบ ก็จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทย ต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 20 พฤษภาคม โดยเนื้อหาของร่างของภูมิใจไทย จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยเพิ่มเติมหมวด 15/1 เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการลงประชามติ 21 ล้านเสียง โดยจะไม่มีการแก้ไขเนื้อหาในหมวด1และหมวด2 โดยจะกำหนดล็อกไม่ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร.มาแก้ไขในส่วนนี้
ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวว่า ในที่ประชุมพรรคจะหารือเพื่อให้เป็นยุติ ต่อการเดินหน้าพูดคุยกับพรรคการเมืองที่มีแนวคิดต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกัน ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองมีส.ส.ไม่เพียงพอต่อการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องประสานงานกับพรรคการเมืองอื่นๆ เช่น พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชาติ มาร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกัน
สำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่มีส.ส.จำนวนเกิน 100 คน สามารถจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคนั้นๆได้อยู่แล้ว แต่สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง และอยากจะรู้จุดยืน คือ กรณีท่าทีของรัฐบาลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะก่อนหน้านี้มีรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ ได้ออกมาปฏิเสธท่าทีของรัฐบาลว่า รัฐบาลจะไม่ไปก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติ ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่สิ่งที่รัฐบาลมีท่าทีเช่นนี้ ก็เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงพยายามโยนให้เป็นเรื่องของรัฐสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ทั้งที่รัฐบาลคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกในรัฐสภา ทั้งสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ล้วนแต่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลทั้งสิ้น
เมื่อรัฐบาลคุมเสียงข้างมากในรัฐสภา ก็สามารถจะดำเนินการผลักดันในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จตามผลการลงประชามติของประชาชนได้ เว้นแต่รัฐบาลจะหลีกเลี่ยงไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจะหาทางออกให้กับรัฐบาลในวันข้างหน้า ถ้าหากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านการแก้ไข รัฐบาลก็สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ โดยโยนให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐสภา ทั้งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะประสบความสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ความจริงใจของรัฐบาล
ถ้ารัฐบาลจริงใจต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จ ก็สามารถผลักดันผ่านสมาชิกรัฐสภาได้ไม่ยาก เว้นแต่รัฐบาลปากว่าตาขยิบ ปากบอกว่าต้องการผลักดันให้รัฐธรรมนูญประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ เอื้อประโยชน์ให้รัฐบาลชุดนี้มากที่สุด