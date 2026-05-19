รฟท.แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคน "ปีนข้ามแบริเออร์ตัดหน้ากระชั้นชิด"

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีขบวนรถชานเมืองที่ 367 (กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา) เฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสัน - คลองตัน (ช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศก) เมื่อเวลา 10.40 น. ของวันนี้ ว่า เหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนน จากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้น ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟ เพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิด ขบวนรถไฟเปิดหวูดเตือน และขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาว เมื่อวิ่งมาถึง จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงทีทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น
การกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองแล้ว ยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดไปถึง 22 นาที สร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารส่วนรวมที่ใช้บริการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอย้ำเตือนประชาชนอีกครั้งว่า พื้นที่เขตทางรถไฟที่มีรั้วหรือแบริเออร์กั้น ถือเป็นพื้นที่อันตรายและหวงห้ามเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้ใดปีนป่าย ลักลอบเข้ามาเดินสัญจร หรือทำธุระส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง และป้องกันผลกระทบต่อระบบการเดินรถสาธารณะของประเทศ