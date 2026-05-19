ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง "สมศักดิ์ อนันทวัฒน์" นั่งอธิบดีสรรพากร

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร ขึ้นเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแทน ดร.กุลยา ตันติเตมิท ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้
สำหรับนายสมศักดิ์ เป็นลูกหม้อของกรมสรรพากรโดยตรง ซึ่งผู้ใหญ่มองว่าจะทำให้มีความได้เปรียบในเชิงความต่อเนื่องของนโยบายและการบริหารงาน เนื่องจากมีความเข้าใจโครงสร้างองค์กร ระบบการจัดเก็บภาษี และกลไกภายในกรมเป็นอย่างดี จึงแทบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ มีจุดแข็งสำคัญคือประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกรมจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี และขยายฐานภาษีท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงความท้าทายจากธุรกิจดิจิทัลและธุรกรรมข้ามพรมแดน
นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ ยังมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนหลายแห่ง ทำให้เข้าใจโครงสร้างธุรกิจและข้อจำกัดของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบนโยบายจัดเก็บภาษีในอนาคต ที่ต้องคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพการจัดเก็บและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจควบคู่กัน