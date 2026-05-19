ดีเดย์ 1 ก.ค. กรมพัฒน์ฯ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ 100%

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 มีคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลรวม 348,690 คำขอ แบ่งเป็น ตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 85,083 คำขอ เปลี่ยนแปลง 236,686 คำขอ เสร็จการชำระบัญชี 26,921 คำขอ โดยกรมฯ พยายามให้บริการผ่านระบบออนไลน์ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ให้มีความสะดวก โดยเฉพาะให้มีความรวดเร็วโดยต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นแบบระบบ Waik In (กระดาษ) ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
โดยสถิติผู้ใช้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (DBD Biz Regist) เดือนเมษายน 2569 สูงถึง 89.05% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา 68.15% และเฉพาะในส่วนของการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทใหม่มีผู้ใช้บริการแตะ 94.59% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนที่ผ่านมา 76.95% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อระบบจดทะเบียนดิจิทัลของกรมฯ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป กรมพัฒน์ฯ จะยุติการให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในรูปแบบ Walk-in (กระดาษ) เพื่อให้สอดรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน ผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการจดทะเบียนฯ ผ่านระบบ DBD Biz Regist เพียงช่องทางเดียว ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า DBD Biz Regist เป็น Key Driver สำคัญในการยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือให้แก่ระบบเศรษฐกิจของไทย มีการนำระบบตรวจสอบและยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอย่างไร้รอยต่อ โดยระบบ DBD Biz Regist เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่มีวันหยุด โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอ ตรวจสอบสถานะ และรับเอกสารสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่