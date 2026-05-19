ครม.เคาะ! ลงทะเบียน ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ 25 พ.ค. จ่าย 1,000 บาท/คน นาน 4 เดือน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส ฝ่าวิกฤติไปด้วยกัน" มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการผสานสิทธิประโยชน์ระหว่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการรัฐร่วมจ่ายในสัดส่วน 60/40 ครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 43 ล้านคน ทั่วประเทศ โดยจะใช้งบประมาณกว่า 1.7 แสนล้านบาท
สำหรับเงื่อนไขรับสิทธิของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีผู้รับสิทธิ 13.18 ล้านคน วงเงินช่วยหลือ 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิทันที ไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า มีระยะเวลาใช้สิทธิ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569
ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไป 60/40 มีผู้รับสิทธิ 30 ล้านคน โดยรัฐร่วมจ่าย 60/40 วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน โดยรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569 มีระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
สำหรับคุณสมบัติลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 60/40 ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประชาชน มีสัญชาติไทย ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการ "คนละครึ่ง" ระยะที่ 1-5 และโครงการ "คนละครึ่งพลัส"
ส่วนร้านค้ารับสิทธิ 60/40 ต้องเป็นร้านค้าเดิม กดยอมรับเงื่อนไข 25 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2569 ขณะที่ร้านค้าใหม่ เริ่มลงทะเบียน 25 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2569
ขณะที่ร้านค้าเดิม/ใหม่ ผูกฟู้ดเดลิเวอรี 10 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 (เวลา 06.00-23.00น.)