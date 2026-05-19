ก.อุตฯ ดัน "มอก.แผงโซลาร์เซลล์" ยกระดับมาตรฐานภาคบังคับภายในปี 70

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากเริ่มหันมาติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภายในบ้าน เพื่อลดค่าไฟฟ้าและใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือความปลอดภัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์และการติดตั้งที่ให้ได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกมาตรฐานครอบคลุมทั้งระบบ ได้แก่ แผงโซลาร์เซลล์ อินเวอเตอร์ คอนเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ สายไฟ PV การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบ ซึ่งกำลังผลักดันเป็นมาตรฐานบังคับ ภายในต้นปี 2570 การผลักดัน มอก. ระบบแผงโซลาร์เซลล์ จะเป็นเครื่องมือวางโรดแมป สนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตอุปกรณ์ครบวงจรในประเทศ ขณะเดียวกัน จะมีการออกคู่มือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ปลอดภัย
โดยก่อนติดตั้งควรศึกษาก่อนว่า ระบบโซลาร์เซลล์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบใด ทั้งระบบ On-grid ที่เชื่อมต่อกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า ระบบ Off-grid ที่ใช้ไฟแยกเฉพาะ หรือระบบ Hybrid ที่ผสมทั้งสองแบบ เพื่อเลือกให้เหมาะกับงบประมาณและลักษณะการใช้งาน
นอกจากนี้ ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรอง มอก. หรือ มาตรฐานสากล รวมถึงเลือกสายไฟและอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมกับระบบ เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ด้านการติดตั้ง ควรใช้บริการช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสามารถติดต่อดูแลหลังติดตั้งได้ ขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านควรตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแผงโซลาร์เซลล์ สายไฟ ตู้ควบคุม และควรติดตั้งถังดับเพลิงชนิด CO2 ไว้ภายในบ้านด้วย
ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีออกมาตรการจูงใจแรงโดยให้ผู้ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท สำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบ On-grid ภายในปีภาษี 2568-2570 และยังมีการอนุมัติรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากภาคประชาชน(โซลาร์ครัวเรือน)ในอัตรา 2.20 บาทต่อหน่วย ด้วย