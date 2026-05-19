รฟท.ลุยตรวจปัสสาวะ พนง.ขับรถไฟ-ควบคุมเดินรถ ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน 15 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีคำสั่งด่วนตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟส่วนกลาง และพนักงานควบคุมรถ โดยขอความร่วมมือจาก ป.ป.ส. ส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องมือมาทำการตรวจ สำหรับช่วงเช้าวันนี้ (19 พ.ค.) ได้ตรวจปัสสาวะพนักงานควบคุมการเดินรถ พนักงานสถานีกั้นถนน รวม 50 คน และช่วงบ่ายจะตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถไฟอีก 70 คน

ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อลงตรวจปัสสาวะพนักงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายใน 15 วัน นับจากนี้ โดยเฉพาะพนักงานขับรถไฟทั้ง 951 คนที่มีอยู่ในขณะนี้จะมีการตรวจปัสสาวะให้ครบทุกคน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน