ทภ.2 พิสูจน์ชัด "ลุงโยชน์" หาของป่า หลงข้ามแดนไปกัมพูชาเอง

กองทัพภาคที่ 2 โดยกองกำลังสุรนารี มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ลงพื้นที่พิสูจน์ทราบเส้นทางและจุดเกิดเหตุ นายโยชน์ สายน้อย ถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัว บริเวณทิศใต้ช่องตาเล็ง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ภายหลังเกิดกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า ทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาจับกุมตัวบุคคลภายในเขตประเทศไทย จนสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อน
พ.อ.ธานินทร์ ดมหอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 ร่วมกับ พ.อ.กิตติศักดิ์ บังพิมาย หน.ฝขว.ทก.ยว.ทภ.2, พ.อ.นิติกร ศิริคำ ผบ.ฉก.ทก.26 พร้อมนายโยชน์ สายน้อย อายุ 58 ปี และนายรัฐวุฒิ สายน้อย อายุ 21 ปี บุตรชาย ร่วมเดินเท้าพิสูจน์เส้นทาง โดยนายโยชน์ยอมรับว่า ในวันเกิดเหตุได้เดินเก็บของป่าจนเพลิน กระทั่งหลงข้ามเข้าไปในเขตแดนกัมพูชาจริง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัว เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 และได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 จากความร่วมมือและการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกองทัพภาคที่ 2 กับหน่วยภูมิภาคทหารที่ 4 ของกัมพูชา ก่อนหน้านี้ยังมีความสงสัยว่าตนเองหลงเข้าไปในพื้นที่ใดกันแน่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่นำเข้าพิสูจน์ทราบ พร้อมชี้แนวหลักเขต แผนที่ และสถานที่จริง ทำให้มั่นใจว่าตนเองเป็นฝ่ายเดินหลงเข้าไปจริง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง จนสามารถกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวได้อย่างปลอดภัย พร้อมเตือนประชาชนที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดน ให้เพิ่มความระมัดระวัง ไม่เดินล้ำเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนโดยพลการ และควรแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ทหารตามฐานปฏิบัติการทุกครั้งก่อนเข้าป่า เพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้น และอาจไม่โชคดีเช่นกรณีของตน
จากการตรวจสอบจุดจอดรถจักรยานยนต์และเส้นทางเดินหาของป่าบริเวณช่องตาเล็ง พบว่า จุดที่นายโยชน์ ถูกควบคุมตัวนั้น ได้เดินผ่านแนวลวดหนามและแนววางกำลังของฝ่ายไทย เข้าไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จากจุดจอดรถจักรยานยนต์ตามเส้นทางการเดินจริง