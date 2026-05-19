ญี่ปุ่นจัดส่งยา 'อาวีแกน' ให้อังกฤษรับมือความเสี่ยง "ไวรัสฮันตา"

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ญี่ปุ่นได้จัดส่งยาอาวีแกน (Avigan) ให้อังกฤษ เพื่อใช้ในการป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่ายาดังกล่าวสามารถป้องกันการติดเชื้อฮันตาไวรัสในมนุษย์ได้ แต่สถาบันความมั่นคงด้านสุขภาพของญี่ปุ่นระบุว่า ผลการทดลองในหนูแฮมสเตอร์แสดงให้เห็นว่า ยาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษา
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อังกฤษเป็นฝ่ายร้องขอรับยาดังกล่าว หลังได้อพยพพลเมืองของตนกลับประเทศจากเรือสำราญที่พบการระบาดของฮันตาไวรัส ขณะเดียวกัน ผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวบนเรือลำดังกล่าว ได้ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินเช่าเหมาลำนี้ด้วย และถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการทันทีที่เดินทางมาถึง
สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า อาวีแกน ซึ่งมีชื่อสามัญว่าฟาวิพิราเวียร์ (favipiravir) พัฒนาโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม โตยามา เคมิคัล (Fujifilm Toyama Chemical) โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้สำรองยาในรูปแบบรับประทานไว้ เพื่อรองรับความเป็นไปได้ของการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในอนาคต
นอกจากนี้ ยังถูกนำไปใช้รักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำ (SFTS) ซึ่งมีเห็บเป็นพาหะหลักด้วย