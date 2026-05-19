"ศุภมาส" แจงเหตุพับแผนซื้อลิขสิทธิ์บอลโลก ชี้ราคาสูง-อธิบาย ปชช.ไม่ได้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026 ว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการพูดคุยกับภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามที่คณะรัฐบาลมอบหมายให้ประสานงาน แต่หลังจากคุยแล้วพบว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิม เนื่องจากมีสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง เวลาถ่ายทอดสดไม่เหมือนเดิม โอกาสการขายของในช่วงการเเข่งขันอาจเพิ่มขึ้นไม่มาก รวมถึงการขายโฆษณาที่ขายยากกว่าไม่เหมือนในอดีต
ส่วนราคาค่าลิขสิทธิ์ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า เสนอขายไทยนั้น ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ตัวเลขที่มีการเสนอมาค่อนข้างสูง หากซื้อแล้วจะอธิบายกับประชาชนไม่ได้ เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรเกือบ 70 ล้านคน ในขณะที่ประเทศอื่นมี 1,500 ล้านคน มากกว่าไทย 20 เท่า แต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทย หากคิดเป็นรายหัวราคาจะห่างกันประมาณ 10-20 เท่า รัฐบาลจึงเล็งเห็นว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และปากท้องของประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญ ขณะเดียวกัน ไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อน ดังนั้นตนในฐานะผู้ที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ จะนำข้อมูลเข้าไปในที่ประชุม ครม. เพื่อขอความเห็นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
อย่างไรก็ตาม กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าว่ามีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเอง หรือจะมีการถ่ายทอด 5-10 นาทีหรือไม่ ขณะนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจน แต่มองว่ายังพอมีเวลา ว่าจะมีเอกชนรายใดที่อาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจ เเต่ก็ต้องเป็นตัวเลขที่เหมาะสม สามารถอธิบายกับประชาชนได้ด้วย หากไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรมก็ต้องเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่น
ส่วนจะถือว่าตอนนี้รัฐบาลพับโครงการเลยหรือไม่ นางสาวศุภมาส กล่าวว่า เรื่องฟุตบอลโลกรัฐก็อยากจะสนับสนุน เพราะเป็นเรื่องการปลูกฝังให้กับเยาวชน แต่การช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลในไทยก็มีหลายช่องทาง และการลงทุนนี้ในเวลานี้ก็อาจจะไม่คุ้มค่าพอ จึงต้องดูเป็นรายกรณี พร้อมย้ำว่าหลังจากนี้ขอให้รอดูผลการประชุมครม.ว่าเห็นเป็นอย่างไร ซึ่งคาดว่าจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่ง