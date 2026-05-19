รอง ผบช.น.สั่ง ตร.จร.ดูแลจุดรถไฟชนรถเมล์เป็นพิเศษ เล็งใช้เทคโนโลยีป้องกันเหตุซ้ำรอย

พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ลงพื้นที่จุดตัดรถไฟแยกอโศก-ดินแดง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้ามาดูแลบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นพิเศษ โดยประสานกับนายสถานีรถไฟ เพื่อติดตามช่วงเวลาที่รถไฟจะผ่าน และช่วยอำนวยความสะดวก รวมถึงป้องกันรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณบริเวณทางข้าม รวมทั้งมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ไปตรวจสอบว่าระบบสัญญาณไฟจราจรในพื้นที่มีความสอดคล้องกับสัญญาณรถไฟหรือไม่
ทั้งนี้ ยอมรับว่า กำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต้องนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด และระบบตรวจจับต่างๆ เข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำอีก