สคบ.เรียกสอบ 'วอลโว่' ปม EX30 ไฟไหม้ ด้านค่ายรถสั่งหยุดขาย-เยียวยาลูกค้า

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เรียกบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงข้อเท็จจริงและแผนการดำเนินงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 ขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น.
นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีหนังสือแจ้งมาตรการเชิงป้องกันกรณีแบตเตอรี่อาจเกิดความร้อนสูง หากชาร์จเกิน 70% ของความจุแบตเตอรี่ พร้อมแจ้งลูกค้าให้ปรับการชาร์จไม่เกิน 70% เป็นการชั่วคราว
ปัจจุบันบริษัทฯ ระงับการจำหน่าย Volvo EX30 ชั่วคราว และมีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องทุกข์ที่ สคบ. แล้ว 45 ราย แต่ผู้บริโภคยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ จนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง สะท้อนว่ามาตรการ “ชาร์จไม่เกิน70%” ไม่เพียงพอ รัฐมนตรีศุภมาสจึงสั่งการให้ สคบ. ศึกษาข้อเท็จจริงเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองทันที
สำหรับการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 จะกำหนดให้บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจง 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย หนึ่ง แผนการเรียกคืนและเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้ง 1,668 คัน ต้องมีกรอบเวลาชัดเจน สอง มาตรการเยียวยาผู้บริโภคระหว่างรอเปลี่ยนแบตเตอรี่ และสาม การชี้แจงสาเหตุเพลิงไหม้กรณีล่าสุด
ส่วนการดำเนินการตามกฎหมาย ได้ใช้อำนาจออกคำสั่งให้บริษัทฯ ทดสอบหรือพิสูจน์สินค้า และรายงานผลภายใน 30 วัน นอกจากนี้ สคบ. ได้นำเรื่องร้องทุกข์เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และจะได้เสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาดำเนินคดีแพ่งกับบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่าย เพื่อบังคับคืนเงินค่ารถยนต์พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้บริโภค 45 ราย ตามขั้นตอนต่อไป
ขณะที่วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ Volvo EX30 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ว่า บริษัท ขอแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์รถยนต์ Volvo EX30 ที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งสองกรณีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ติดตามตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละกรณีอย่างใกล้ชิด และได้เร่งดำเนินการดูแลและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุ
รถที่เกิดเหตุทั้งสองคันอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงในรถยนต์ Volvo EX30 Single Motor Extended Range และ Twin Motor Performance และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทฯ ได้แนะนำไว้ตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหน้านี้
บริษัทฯ ขอเรียนเน้นย้ำด้วยความห่วงใยและขอให้ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Volvo EX30 ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70% จนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ การปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยขจัดปัญหาความร้อนสูงของแบตเตอรี่ในระหว่างรอการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่
บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้า Volvo EX30 ที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ผ่านทีมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อนัดหมายเข้ารับบริการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ โดยมีกำหนดเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป
การเข้ารับบริการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดก่อนส่งมอบ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของรถยนต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความมั่นใจและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด
บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลต่อไป