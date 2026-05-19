ครม.วันนี้เคาะ "ไทยช่วยไทยพลัส" เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระที่น่าในใจเสนอเข้ามาหลายเรื่อง โดยเฉพาะวาระด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัส เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ครม.เสร็จสิ้น รัฐบาลยังเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการไทยช่วยไทยพลัส อย่างเป็นทางการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 12.00 น.
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ในการประชุมครม. วันนี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัส ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท โดยปรับรูปแบบจากโครงการคนละครึ่งเดิม มาเป็นการสนับสนุนแบบ รัฐจ่าย 60% และประชาชนจ่าย 40% มุ่งเป้าไปที่การกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าขนาดเล็กและ SMEs ในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อพยุงกำลังซื้อและดูแลปัญหาปากท้องประชาชน รวมทั้งการดูแลด้านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
ขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ รองรับการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท
พร้อมกันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังเตรียมนำผลการหารือและข้อเสนอของนักธุรกิจระดับสูง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้าไปแจ้งในที่ประชุม ครม. รับทราบ เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายด้วย