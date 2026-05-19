สภาฯ เตรียมถกญัตติด่วนมาตรการป้องกันเหตุซ้ำรอยรถไฟชนรถเมล์

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) กล่าวว่า ในสัปดาห์นี้การประชุมวันพุธที่ 20 พฤษภาคม จะพิจารณาร่างกฎหมายที่รัฐสภา รับทราบมติการยืนยันของคณะรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และจะมีการยื่นญัตติด่วนด้วยวาจา เพื่อให้สภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นและส่งความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี ถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย หรือมาตรการที่จะป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีก
ขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคมนี้ จะเป็นวาระการตั้งกระทู้ถาม กระทู้สดวาจา กระทู้ทั่วไป กระทู้ถามแยกเฉพาะ โดยจะพิจารณาวาระรับทราบรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในระเบียบการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร
นายกรวีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังมีการพูดคุยกันเรื่องวาระการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องกรอบเวลา ซึ่งวันนี้ (19 พ.ค.) พรรคภูมิใจไทยจะประชุมพรรคและพูดคุยถึงเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ ว่าในรายละเอียดจะมีเรื่องใดบ้าง โดยจะกำหนดเวลาการพิจารณาครั้งหนึ่ง