กมธ.คมนาคม วุฒิสภา เชิญหน่วยงานแจงปมรถไฟชนรถเมล์ 20 พ.ค.นี้

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การคมนาคม วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม กมธ.คมนาคม เพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะ ที่แยกอโศก เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ในเวลา 13.00 น.
นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน คงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เราต้องร่วมกัน ฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้น การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คงต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องด้านความปลอดภัย รวมถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย รักษากฎหมาย
หากทุกคนเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบวินัยจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และไม่จำเป็นต้องขุดอุโมงค์หรือทำทางอื่น นายวุฒิชาติ กล่าวว่า ในอนาคตหากมียานพาหนะเพิ่มขึ้น การจราจรจะแน่นขึ้น ยอมรับว่าหากเข้มงวดจริงๆ กว่ารถไฟจะผ่านได้แต่ละขบวน เคยจับดูใช้เวลาอย่างน้อย 5-10 นาที หรือบางครั้งหากรถไฟจะต้องสวนกัน อาจต้องใช้เวลา 20 นาที โดยเห็นว่าการสะสมของปริมาณรถยนต์ใช้บนทางสาธารณะค่อนข้างมาก ดังนั้น อนาคตก็จะต้องนำมาพิจารณาด้วย