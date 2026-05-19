คุณภาพอากาศ กทม.เช้านี้ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 11.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตลาดกระบัง 18.2 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางคอแหลม 17.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตบางกอกใหญ่ 16.6 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 16.1 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองจอก 15.8 มคก./ลบ.ม.
6. เขตวังทองหลาง 15.2 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 14.7 มคก./ลบ.ม.
8. เขตมีนบุรี 14.6 มคก./ลบ.ม.
9. เขตราษฎร์บูรณะ 14.3 มคก./ลบ.ม.
10. เขตบางเขน 14.3 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราชเทวี 14.2 มคก./ลบ.ม.
12. เขตคันนายาว 14 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 9.6 - 14.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 7.7 - 18.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 6.8 - 15.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 6 - 17.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 6.5 - 16.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 8.7 - 14.3 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก