"อนุทิน" ลั่น! เกี่ยวอะไรกับเขากระโดง หลัง"เสรีพิศุทธ์"ฟ้องศาลฯ วินิจฉัยคุณสมบัติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เตรียมยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยคุณสมบัติ นายอนุทิน ผิดจริยธรรมกรณีละเว้นการดำเนินการที่ดินเขากระโดง ว่า ปั้นน้ำเป็นตัวเข้าข่ายผิดจริยธรรมเหมือนกัน ผมไปเกี่ยวอะไรกับเขากระโดง ไหนลองบอกมา มีทะเบียนบ้านอยู่ที่นั่น เพราะรัฐธรรมนูญที่ร่างโดย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขณะนั้น ระบุคุณสมบัติถึงเรื่องการมีภูมิลำเนาในที่สมัคร แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้น ไม่ผ่าน และไม่ได้บังคับใช้