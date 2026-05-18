กสทช.เผยไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก หลังราคาสูงไม่คุ้มทาง ศก.

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยถึงการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2026 ว่า แนวโน้มการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเพื่อแผยแพร่ในประเทศไทย ว่า จะไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์ เนื่องจากราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์เสนออยู่ในระดับสูงมาก ต่อรองราคาแล้วทางผู้ถือลิขสิทธิ์ไม่ยอมลดราคาให้ และเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ช่วงเวลาแข่งขันตามเวลาประเทศไทย และโอกาสในการหารายได้จากโฆษณา โดยรัฐบาลไทยพยายามเจรจาต่อรองโดยยึดกรอบวงเงินใกล้เคียงกับที่ สำนักงาน กสทช. เคยสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเจรจากลับไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เนื่องจากราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังยังสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้อย่างมาก ขณะเดียวกันทางเอกชนก็มองว่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากช่วงเวลาเตะไม่สอดคล้องกับเวลาที่คนไทยจะรับชมได้อย่างสะดวก
อย่างไรก็ตาม การเจรจากลับไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เนื่องจากราคาที่ผู้ถือลิขสิทธิ์คาดหวังยังสูงกว่ากรอบที่ไทยสามารถรับได้อย่างมาก ขณะเดียวกันทางเอกชนก็มองว่า ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากช่วงเวลาเตะไม่สอดคล้องกับเวลาที่คนไทยจะรับชมได้อย่างสะดวก