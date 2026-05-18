นายกฯ ยันการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ไม่ได้ใช้เงินแผ่นดิน แต่เป็นทุนผู้แสดงเจตจำนง

นายอนทุิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2026 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพ ด้วยค่าลิขสิทธิ์แพง ว่ารัฐบาลประสานงานอย่างสุดความสามารถ และได้พยายามหาหนทางช่องทางทุกอย่าง
ส่วนการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดิน หรือกรอบงบประมาณ แต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง
ส่วนการนำงบประมาณที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยแทนนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจะซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ไม่ได้ใช้เงินของแผ่นดิน หรือกรอบงบประมาณ แต่รัฐบาลประสานงานให้ผู้ที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่าง