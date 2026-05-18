ตร.เตรียมนำปมอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ สู่การป้องกัน-เยียวยาระดับประเทศ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กล่าวถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง ว่า การดำเนินคดี ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถไฟ และเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วรวม 2 ราย ในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ (18 พ.ค.) จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทางเพิ่มเติม ในส่วนของคดีอาญา จากการตรวจพบสารเสพติดในพนักงานขับรถไฟนั้น ทางตำรวจจะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป หากทราบประเด็นที่มาและความเกี่ยวข้อง จะทำการสืบสวนข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏ และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ยืนยันว่า จะไม่ให้เป็นเพียงอุบัติเหตุ และไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีเท่านั้น แต่จะต้องนำไปสู่การจัดการเชิงป้องกันและการเยียวยาในระดับประเทศ โดยตำรวจจะเป็นเจ้าภาพในการหารือเรื่องระบบ ทั้งด้านวิศวกรรม การจราจร การป้องกันเหตุ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก และหากมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ทั้งที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
