ภาครัฐแถลงร่วม กกร.ปมคอร์รัปชันที่เป็นอุปสรรคการขับเคลื่อนประเทศ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน (กกร.) และคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน เช่น นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์, นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, นายมานะ นิมิตมงคล ร่วมแถลงชี้แจงประเด็นผลการสำรวจของภาคเอกชน ที่ระบุว่า การคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ว่า ผลการศึกษาของภาคเอกชน และดำเนินการตามหลักวิชาการที่ได้รับการรับรอง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารโลก
นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการอำนวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาต และการให้บริการภาครัฐ ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมการ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และทำตามกฎหมาย ตรวจสอบนอมินี และการตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำรายงานเสร็จเรียบร้อย และจะเสนอต่อ ครม. ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไรบ้าง
นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย เรื่องการอำนวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาต และการให้บริการภาครัฐ ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมการ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และทำตามกฎหมาย ตรวจสอบนอมินี และการตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำรายงานเสร็จเรียบร้อย และจะเสนอต่อ ครม. ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไรบ้าง