xs
xsm
sm
md
lg

ภาครัฐแถลงร่วม กกร.ปมคอร์รัปชันที่เป็นอุปสรรคการขับเคลื่อนประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายปกรณ์​ นิล​ประพันธ์​ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย​ พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน (กกร.) และคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. และเพื่อนไม่ทน เช่น นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์, นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, นายมานะ นิมิตมงคล ร่วมแถลงชี้แจงประเด็นผลการสำรวจของภาคเอกชน ที่ระบุว่า การคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ว่า ผลการศึกษาของภาคเอกชน​ และดำเนินการตามหลักวิชาการที่ได้รับการรับรอง และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และธนาคารโลก

นายปกรณ์ กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ​โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย​ เรื่องการอำนวยความสะดวก การอนุมัติอนุญาต​ และการให้บริการภาครัฐ ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมการ โดยคณะกรรมการ​กฤษฎีกา​เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และทำตามกฎหมาย ตรวจสอบนอมินี และการตรวจสอบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำรายงานเสร็จเรียบร้อย และจะเสนอต่อ ครม. ว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอะไรบ้าง