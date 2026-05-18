เยอรมนีคาดพลาดเป้าด้านสภาพอากาศปี 73 มีแนวโน้มปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่ม

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ว่า เยอรมนีคาดว่า จะพลาดเป้าหมายด้านสภาพอากาศในปี 2573 และมีแนวโน้มที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาของหน่วยงานหลักด้านสภาพอากาศของรัฐบาลเบอร์ลิน
ทั้งนี้ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมิร์ซ ผู้นำเยอรมนี กำหนดแผนการด้านสภาพอากาศ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเงินสนับสนุน 8,000 ล้านยูโร (ราว 303,344 ล้านบาท) สำหรับมาตรการต่าง ๆ เช่น การขยายพลังงานลม และการเพิ่มยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี)
