อุทยานฯ แก่งกระจาน มอบเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บจากเหตุช้างป่าทำร้ายบริเวณพุไทร-ไทรเอน

จากกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้เร่งช่วยเหลือ และเยียวยาครอบครัวเหยื่อผู้บาดเจ็บกรณีโดนช้างป่าทำร้ายบริเวณถนนเส้นพุไทร-ไทรเอน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า นายฉลอง ทองสงฆ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้เดินทางไปมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แก่ นางนุชรี ช้างต้น ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บแล้ว จำนวน 5,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บยังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยวิกฤติ (ICU) ของโรงพยาบาลหัวหิน ยังไม่ได้สติ จึงไม่มีรายได้ และขอบคุณที่ทางอุทยานฯแก่งกระจานที่มาให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ และไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
