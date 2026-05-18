xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 28 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 15.53 น. (ครั้งที่ 28) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 70,050.00 บาท ขายออก 70,250.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,644.48 บาท ขายออก 71,050.00 บาท