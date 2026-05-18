"ดร.มานะ" จวกนายกฯ ให้ท้ายคนโกง หลังเล็งฟ้ององค์กรที่แฉข้อมูลภาครัฐรับสินบน

ดร.มานะ นิมิตมงคล ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศจะฟ้ององค์กรที่เปิดเผยข้อมูลภาครัฐในการรับสินบน ว่า บางทีนายกฯ อาจพูดด้วยข้อจำกัดของเวลา แต่ที่พูดออกมาอย่างนี้เหมือนเป็นการให้ท้ายกับหน่วยงานที่ถูกแฉว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากล ต่อไปใครจะกล้าพูดเรื่องคอร์รัปชัน และคนโกงจะได้ใจมากขึ้น
ทั้งนี้ เรื่องการเรียกรับสินบนจากหน่วยงานของรัฐเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมายาวนาน จากผลการสำรวจในครั้งนี้ มาจากปากของนักธุรกิจ โดยผู้เผยแพร่คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคเอกชนและเครือข่ายจำนวนมาก เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เป็นความจริงที่ผู้บริหารประเทศควรจะรับฟังแล้วนำไปแก้ไข หน่วยงานต่าง ๆ ควรเปิดพื้นที่รับฟัง เพื่อหยุดคอร์รัปชันเชิงโครงสร้าง ที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนาน เพราะไม่ใช่แค่พฤติกรรมตัวบุคคลแต่เป็นปัญหาของระบบ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
