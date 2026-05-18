รบ.ตั้งเป้าส่งออกทุเรียนปีนี้ 1.5 แสนล้าน ชู "4 ไม่" สร้างความเชื่อมั่นตลาดโลก

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ พร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลก ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออก โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทย
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ภายใต้นโยบาย "4 ไม่" ได้แก่ ไม่อ่อน ไม่หนอน ไม่สวมสิทธิ์ และ ไม่มีสารตกค้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลก
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชน เร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทั้งการตัดทุเรียนแก่จัด การควบคุมศัตรูพืช การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิต และการสุ่มตรวจสารตกค้าง ก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ
นอกจากนี้ รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้า รองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี 2569 ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาท โดยเชื่อมั่นว่า คุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ "ทุเรียนไทยคุณภาพ" ในเวทีโลกต่อไป