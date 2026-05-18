ญี่ปุ่นเล็งใช้โซเชียลมีเดียแก้ปัญหาต่างชาติอยู่เกินวีซ่า-ลักลอบทำงาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นมีแผนที่จะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับมาตรการปราบปรามชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนด (Overstay) หรือลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย
ที่ผ่านมา ทางการญี่ปุ่นใช้มาตรการออกคำสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศ เมื่อผู้กระทำความผิดเข้ามอบตัวด้วยตนเอง หรือได้รับเบาะแสจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ตาม สำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองตั้งเป้าที่จะใช้มาตรการเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุตัวผู้กระทำความผิด
ปัจจุบัน ข้อมูลการรับสมัครงานที่ผิดกฎหมาย รวมถึงข้อมูลการปลอมแปลงสถานะการพำนักแพร่กระจายบนโซเชียลมีเดีย การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถตรวจพบชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงาน รวมไปถึงกลุ่มบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นผู้ว่าจ้าง หรือตัวกลางที่จัดหาที่พักและงานให้อีกด้วย
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังมีแผนที่จะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเครื่องมือวิเคราะห์จากภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน โดยตั้งเป้าจะเริ่มดำเนินการในปีหน้าหรือหลังจากนั้น อีกทั้งยังพิจารณาที่จะขยายการดำเนินงานไปยังส่วนภูมิภาค เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นได้รับการร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากผู้อยู่อาศัยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตลอดจนปัญหาอื่นๆ
จากข้อมูลของสำนักงานฯ พบว่ามีชาวต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดจำนวนมากแอบทำงานในญี่ปุ่นเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งการจ้างงานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้มักขาดการตรวจสอบจากภาครัฐ นำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนตามมา อาทิ สภาพการทำงานที่ย่ำแย่ การเลี่ยงภาษี ไปจนถึงความขัดแย้งกับคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการใหม่ภายใต้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
ผลจากการเข้มงวดกวดขันส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา มีการจับกุมผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพำนักและทำงานผิดกฎหมายได้ถึง 1,837 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 459 ราย โดยสถิติ ณ วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา พบว่าจำนวนผู้อยู่อาศัยผิดกฎหมายในญี่ปุ่นอยู่ที่ 68,488 ราย ซึ่งลดลง 6,375 รายจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว